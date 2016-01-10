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بالفيديو والصور.. فنيون ومهندس بـ"تأمين صحى سوهاج "يضربون عن الطعام

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بالفيديو والصور.. فنيون ومهندس بـ"تأمين صحى سوهاج "يضربون عن الطعام بالفيديو والصور.. فنيون ومهندس بـ"تأمين صحى سوهاج "يضربون عن الطعام
داخل 19 فنى ومهندسة تابعين لفرع التأمين الصحى بسوهاج فى إضراب مفتوح عن الطعام داخل إستقبال مستشفى الهلال للتأمين الصحى ،احتجاجا علي سوء معاملة مدير الفرع لهم وتشغيلهم في أعمال لا تناسب تخصصاتهم.

واتهم المضربون الدكتور وليد جمال، مدير فرع سوهاج للتأمين الصحي بتوجيه ألفاظا وشتائم لهم بشكل مستمر وسبق أن تقدموا بعدة شكاوى لمحافظ سوهاج ومدير الهيئة العامة للتأمين الصحي بتضررهم من مدير الفرع ولم يلتفت إليهم أحد، لذلك قرروا الدخول فى إضراب عن الطعام حتى الاستجابة لمطالبهم.

وأكد الفنيون الحرفيون أن تصرفات مدير فرع التأمين الصحى أثرت بالسلب علي نفسيتهم ما جعلهم لا يتمكنون من إنجاز أعمالهم بشكل جيد وكامل ، موضحين أن مدير الفرع سبق تقديم عدة شكاوى ضده بسبب معاملته السيئة للعاملين أثناء عمله مديرا لمستشفي الميره بطنطا، مؤكدين ان الوضع أصبح لا يحتمل لذلك قرروا الدخول فى إضراب عن الطعام لحين وجود حل.

وأضافت نجلاء عبد الحى مهندسة مدنية فى التأمين الصحى، "تخصصى فى الأعمال المدنية وتم تعينى فى هذا التخصص إو فوجئت بصدور قرار بتوليتى قسم المصاعد الذى لا امتلك أى خبرة فيه ولست على درايه بقطع الغيار، ما يعرض العمل والعاملين للخطر ويضعنى تحت طالئة القانون حال وقوع كارثة أو إستلامى أى قطع غيار أو مواد متعلقة بالمصاعد غير مطابقة للمواصفات".

وقال خالد زيدان فنى بالتأمين الصحى، "نتعرض لأبشع الإهانات من قبل المدير وهذا مثبت فى الشكاوى التى تقدمنا بها لعدة جهات على رأسها محافظة سوهاج".
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اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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مصر 365

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