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محافظ البحيرة يوجه بصرف التعويضات للمضارين من نزع ملكياتهم للنفع العام

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محافظ البحيرة يوجه بصرف التعويضات للمضارين من نزع ملكياتهم للنفع العام محافظ البحيرة يوجه بصرف التعويضات للمضارين من نزع ملكياتهم للنفع العام
وجه الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، بسرعة الانتهاء من أعمال رد الشىء لأصله، نتيجة أعمال الحفر التى تقوم بها الشركات وقيام مديرية المساحة بصرف التعويضات الخاصة للملاك الظاهرين المضارين من نزع ملكياتهم للنفع العام خلال تنفيذ مشروعات الطرق والكبارى بنطاق المحافظة.

جاء ذلك خلال رئاسته لاجتماع متابعة أعمال الطرق والكبارى والغاز، بحضور المهندسة نادية عبده نائب المحافظ واللواء حسين الطاهر السكرتير العام ورؤساء الوحدات المحلية وممثلى الشركات العامة بالمحافظة والشركات المنفذة.

وتم استعراض موقف تنفيذ الطرق والكبارى التى يتم تنفيذها بمعرفة الهيئة العامة وكذا الموقف التنفيذى لمشروع توصيل الغاز الطبيعى بالمحافظة.

وأكد محافظ البحيرة، ضرورة متابعة رؤساء الوحدات المحلية للموقف التنفيذى للمشروعات الاستثمارية الجارى تنفيذها بنطاق مراكزهم وتذليل ما يعترض تنفيذها من معوقات والالتزام بالبرامج الزمنية المحددة لها.
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