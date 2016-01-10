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إصدار بطاقة خبز خاصة بمستشفى شربين العام بالدقهلية

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إصدار بطاقة خبز خاصة بمستشفى شربين العام بالدقهلية إصدار بطاقة خبز خاصة بمستشفى شربين العام بالدقهلية
زار المهندس عبد الموجود كبشة، رئيس مركز ومدينة شربين بمحافظة الدقهلية اليوم، مستشفى شربين العام وقام بالمرور على كل الأقسام بها.

وقال "كبشة" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إنه مر على المستشفى بالكامل، ودخل غرفة العناية المركزة، والحضانات، والمطبخ، ودورات المياه، وأصدر قرارات بسرعة صيانة بعض المرافق بالمستشفى مثل أعمال الدهان وتطوير بعض المرافق الأخرى بالمطبخ ودورات المياه.

وأضاف "كبشة" أنه وجه مدير الإدارة التموينية، بإصدار بطاقة خاصة للخبز بالمستشفى، لسحب كمية الخبز المطلوبة للمرضى، من أى مخبز من مخابز المركز، لتتمكن الإدارة من اختيار أفضل مخبز يقدم أفضل جودة للخبز حرصًا على صحة المرضى، وتشجير وإضافة الورود لباحة المستشفى.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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