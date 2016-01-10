ورود ومزمار بلدى فى استقبال السياح المصابين فور عودتهم للفندق بالغردقة

استقبل منذ قليل العاملون بفندق "بيلا فيستا" فى الغردقة، السياح المصابين فى الحادث الإرهابى، الذى تعرض له الفندق، أول أمس الجمعة فور عودتهم إلى الفندق من المستشفى بالورود والطبل البلدى.>وكان كل من تيتا فاكس 72 سنة، وزوجها وليام ولسون 72 سنة نمساوى، والسويدى سام ألسكندر، 27 سنة، أصيبوا أول أمس بإصابات طفيفة بسلاح أبيض، بعد هجوم مسلحين على فندق بيلا فيستا بالغردقة وتم نقلهم للمستشفى، وتم علاجهم وخروجهم مساء اليوم.

وكان فندق بيلا فيستا بالغردقة شهد هجوما مسلحا أدى لإصابة 3 سياح، وتعامل الأمن معهم، وتم تصفية أحدهم وإصابة آخر.



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