أخبار عاجلة

بالفيديو.. لحظة ضبط المتهمين بـ«عبادة الشيطان» في فيلا الإسكندرية -
حسام غالي وحلمي نمنم يصلان عزاء الناقد السينمائي سمير فريد -
وزير الدفاع يلتقي رئيس لجنة المراقبة والإصلاح بالكونجرس -
مفاجأة كبرى بشأن ضحايا خان شيخون -
هذا ما قاله سلمان لترامب بعد قصف قاعدة الشعيرات -
بعد تأشيرة السودان.. 30 دولة للمصريين بدون ''فيزا'' -
الدفعة الرابعة من مسلحي حي الوعر السوري تغادر إلى ريف حلب الشرقي -
"تضامن الغربية" تفتح التحقيق في وقائع تعذيب بدار أيتام في المحلة" -
بالأسماء.. الفائزون في قرعة "حج الداخلية" بأسوان -
إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

ورود ومزمار بلدى فى استقبال السياح المصابين فور عودتهم للفندق بالغردقة

Google+ Print
ورود ومزمار بلدى فى استقبال السياح المصابين فور عودتهم للفندق بالغردقة ورود ومزمار بلدى فى استقبال السياح المصابين فور عودتهم للفندق بالغردقة
استقبل منذ قليل العاملون بفندق "بيلا فيستا" فى الغردقة، السياح المصابين فى الحادث الإرهابى، الذى تعرض له الفندق، أول أمس الجمعة فور عودتهم إلى الفندق من المستشفى بالورود والطبل البلدى.
>وكان كل من تيتا فاكس 72 سنة، وزوجها وليام ولسون 72 سنة نمساوى، والسويدى سام ألسكندر، 27 سنة، أصيبوا أول أمس بإصابات طفيفة بسلاح أبيض، بعد هجوم مسلحين على فندق بيلا فيستا بالغردقة وتم نقلهم للمستشفى، وتم علاجهم وخروجهم مساء اليوم.

وكان فندق بيلا فيستا بالغردقة شهد هجوما مسلحا أدى لإصابة 3 سياح، وتعامل الأمن معهم، وتم تصفية أحدهم وإصابة آخر.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365