أخبار عاجلة

بالفيديو.. لحظة ضبط المتهمين بـ«عبادة الشيطان» في فيلا الإسكندرية -
حسام غالي وحلمي نمنم يصلان عزاء الناقد السينمائي سمير فريد -
وزير الدفاع يلتقي رئيس لجنة المراقبة والإصلاح بالكونجرس -
مفاجأة كبرى بشأن ضحايا خان شيخون -
هذا ما قاله سلمان لترامب بعد قصف قاعدة الشعيرات -
بعد تأشيرة السودان.. 30 دولة للمصريين بدون ''فيزا'' -
الدفعة الرابعة من مسلحي حي الوعر السوري تغادر إلى ريف حلب الشرقي -
"تضامن الغربية" تفتح التحقيق في وقائع تعذيب بدار أيتام في المحلة" -
بالأسماء.. الفائزون في قرعة "حج الداخلية" بأسوان -
إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. وزير الصحة يتفقد مستشفى أرمنت المركزى الجديد

Google+ Print
بالصور.. وزير الصحة يتفقد مستشفى أرمنت المركزى الجديد بالصور.. وزير الصحة يتفقد مستشفى أرمنت المركزى الجديد
تفقد الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، اليوم الأحد، مستشفى أرمنت المركزى الجديد، للوقوف على مدى استيعاب المقر للمواطنين المرضى.

كما توجه وزير الصحة إلى مقر المستشفى القديم والذى يعمل لخدمة المواطنين حاليًا، واستفسر عن مكان الكشف بالطوارئ والأشعة داخلها.

وطالب وزير الصحة من الدكتورة ناهد محمد وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، بضرورة توفير الأطباء المناوبين والمساعدين لسرعة إسعاف المرضى فورًا.

كما التقى الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، إحدى الحالات التى تعالج بقسم الأشعة لإصابتها بكسر فى القدم، واستعرض أشعتها وطالب الطبيب المعالج بضرورة الاهتمام بها.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365