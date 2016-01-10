بالصور.. وزير الصحة يتفقد مستشفى أرمنت المركزى الجديد

تفقد الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، اليوم الأحد، مستشفى أرمنت المركزى الجديد، للوقوف على مدى استيعاب المقر للمواطنين المرضى.

كما توجه وزير الصحة إلى مقر المستشفى القديم والذى يعمل لخدمة المواطنين حاليًا، واستفسر عن مكان الكشف بالطوارئ والأشعة داخلها.

وطالب وزير الصحة من الدكتورة ناهد محمد وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، بضرورة توفير الأطباء المناوبين والمساعدين لسرعة إسعاف المرضى فورًا.

كما التقى الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، إحدى الحالات التى تعالج بقسم الأشعة لإصابتها بكسر فى القدم، واستعرض أشعتها وطالب الطبيب المعالج بضرورة الاهتمام بها.



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