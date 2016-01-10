الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غدا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غائما جزئيا بوجه عام مع انخفاض في درجات الحرارة والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحيانا على البحر وتكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي الى تدني مدى الرؤية الافقية على المناطق المكشوفة وتزداد الرطوبة النسبية في ساعات الليل والصباح على المناطق الداخلية وقد يتشكل بعض الضباب أو الضباب الخفيف.

الرياح.. شمالية غربية / 14 - 28 / 36 كم/ ساعة بوجة عام على اليابس & 15 - 35/45 كم/ساعة على البحر .

البحر .. مضطرب .. بارتفاع من قدمين إلى ثلاثة وأربعة أقدام قرب الساحل ومن أربعة إلى ستة وثمانية أقدام بالعمق .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة الواحدة و 23 دقيقة مساء وأدنى جزر عند الساعة الثامنة و 36 دقيقة مساء .

درجات الحرارة نسب الرطوبة.

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.



> أبوظبي 23 17 90 30 .

> دبي 23 18 85 30 .

> الشارقة 24 14 85 35.

> عجمان 24 14 85 30.

> أم القيوين 23 13 85 30 .

> رأس الخيمة 24 13 85 30 .

> الفجيرة 27 18 80 35.

> العين 24 13 90 30 .

> ليوا 24 14 90 30 .

> الرويس 23 16 90 30 .

> السلع 23 13 90 30.

> دلما 23 17 85 40 .

> طنب الصغرى 23 17 85 40 .

> طنب الكبرى 23 17 85 40 .

> أبوموسى 23 18 85 40.

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