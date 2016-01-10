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الجبير: استمرار إيران على نهجها العدوانى سيواجهه معارضة العرب

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الجبير: استمرار إيران على نهجها العدوانى سيواجهه معارضة العرب الجبير: استمرار إيران على نهجها العدوانى سيواجهه معارضة العرب
قال عادل الجبير، وزير الخارجية السعودى، إنهم فى الجامعة العربية توصلوا إلى موقف عربى واضح وقوى ضد الممارسات الإيرانية ويرفض محاولة الإرهاب، كما يطالبها تغيير سياستها الطائفية تجاه الدول العربية.

وأكد "الجبير" فى مؤتمر صحفى من الجامعة العربية، أنه فى حالة استمرار إيران على نهجها العدوانى فإنها ستواجه معارضة العرب خاصة بعد أن وجهت الدول العربية رسالة واضحة لها فضلا عن اتخاذ الدول العربية موقف عربى فى وجه التدخل الإيرانى.
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