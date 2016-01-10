أخبار سوريا اليوم..المعلم لـ دى ميستورا:سوريا مستعدة للمشاركة فى اجتماعات جنيف

ركزت أخبار سوريا اليوم الأحد، على تصريحات وزير خارجية سوريا بشأن استعداد بلاده للمشاركة فى اجتماعات جنيف للتوصل لحل الأزمة السورية، كما تناولت أخبار سوريا اليوم، على استغلال تنظيم داعش الإرهابى للمثليين لضمهم إلى صفوفه.>وقد استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وليد المعلم، أمس المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية ستافان دى ميستورا والوفد المرافق، وقدم دى ميستورا عرضًا حول جهود الحل السياسى للأزمة فى سورية ومتابعة محادثات فيينا وقرارات مجلس الأمن الأخيرة بهذا الصدد والتحركات لعقد جولة محادثات بين الحكومة السورية والمعارضة أواخر شهر يناير الجارى.

من جانبه شدد المعلم على أهمية احترام قرارات مجلس الأمن، وخصوصًا المعنية بمكافحة الإرهاب، مؤكدًا أن جهود الحل السياسى وقرارات مجلس الأمن الأخيرة بهذا الصدد مرتبطة بمصداقية جهود مكافحة الإرهاب التى تستدعى إلزام الدول الداعمة للإرهاب بالتوقف عن ذلك.

بينما قال المرصد السورى لحقوق الإنسان فى سوريا اليوم الأحد، أن بعض النشطاء السوريين من المثليين يستنجدون بالمجتمع الدولى ويناشدونه التدخل لإنقاذهم من الموت على يد داعش، الذى يطبق عليهم وعلى أسرهم الرجم والقتل التعفسى، أو مساومتهم للانضمام إلى صفوفه والمشاركة فى القتال مع التنظيم بدلاً من تطبيق الحد عليهم.

وأوضح المرصد السورى لحقوق الإنسان، أن تنظيم داعش قتل فى الأيام القليلة الماضية نحو 25 شخصًا على الأقل من الرجال المثليين، حيث تم قتل 3 رمياً بالرصاص فى الرأس، وهناك 16 آخرين تم إعدامهم بطرق وحشية، وأشار المرصد إلى الشاب البالغ من عمره 15 عامًا، والذى كان متهمًا بإقامة علاقة جنسية مع أبو زيد الجزراوى، ضابط بالتنظيم الإرهابى، وتم إلقاؤه من أعلى مبنى.