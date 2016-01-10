الشرطة الإسرائيلية ترفض تسليم جثة منفذ عملية تل أبيب لأقاربه

رفضت الشرطة الإسرائيلية تسليم جثمان منفذ عملية تل أبيب "نشأت ملحم"، إلى أقاربه الذين ينتظرون تشيع جثمانه ودفنه، وفقا للشريعة الإسلامية.

وقالت مصادر إسرائيلية لوكالة "معا" الفلسطينية إن وزارة الأمن الداخلى وقيادة الشرطة الإسرائيلية لم تتخذا حتى الأن قراراً بتسليم الجثمان والسماح لعائلة ملحم دفن جثمان ابنها الذى قتل الجمعة الماضية برصاص الوحدات الخاصة الإسرائيلية التى حاصرت حى "الظهيرات" فى بلدة "عرعرة" داخل الخط الأخضر.

وتعللت وزارة الامن الداخلى الإسرائيلية بوجود أسباب تمنع حاليا تسليم الجثمان دون أن تفصح عن ماهية وطبيعة هذه الأسباب.