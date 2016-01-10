تقرير الصحة يرصد كدمات بالوجه والصدر بجثتين من4توفوا بعد تناول كبدة ببولاق

>تسلمت نيابة بولاق الدكرور تقرير مفتش الصحة حول واقعة تسمم 4 عمال إثر تناولهم وجبة كبدة فاسدة، و أكد التقرير وجود آثار تعذيب باثنين من الجثث تمثلت فى كدمات بالوجه والصدر، وهو ما أثار الشبهات حول أن يكون هناك شبهة جنائية حول الحادث.

وأفاد المصدر أنه حتى الآن لم يتم تحديد هوية بائع الكبدة الهارب، لإصدار أمر بضبطه وإحضاره، وأن النيابة العامة استعجلت تقرير الطب الشرعى النهائى حول وفاة الضحايا وتحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وكانت نيابة بولاق الدكرور برئاسة المستشار على محجوب رئيس النيابة قد أمرت بدفن وبتشريح جثث 4 عمال توفوا بعد تناولهم وجبه كبدة فاسدة، وطلبت النيابة تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة.

جاء ذلك بعد أن تلقى اللواء خالد شلبى مدير مباحث الجيزة، إخطارًا من المقدم هانى الحسينى رئيس المباحث بوفاة 4 عمال نتيجة تناولهم وجبة كبدة فاسدة من الشارع، أصيبوا بسببها بحالة إعياء شديدة، وبنقلهم للمستشفى توفوا فى الحال.

وتكثف أجهزة الأمن جهود البحث لضبط صاحب عربة الكبدة، بعد تمكنه من الهروب، فور علمه بالواقعة، و تم تحرير محضر وأخطر اللواء أحمد حجازى مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة التحقيقات.