الوزراء: مصر ستعبر كافة التحديات وستنتصر فى معركتها ضد الارهاب

أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء أن مصر ستعبر كافة التحديات وستنتصر في معركتها ضد الارهاب، مشددا على أن مصر ستعود بقوة لتصبح واحدة من أهم المقاصد السياحية في العالم بفضل التعاون بين أبنائها.

شدد رئيس الوزراء فى ختام زيارته لاسوان عقب افتتاح متحف النيل على اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة بتنمية منطقة جنوب الوادي، موضحا أن محافظات الصعيد ستشهد خلال المرحلة المقبلة نقلة نوعية ونهضة كبيرة في تنفيذ المشروعات وتحسين الخدمات.

وأعرب إسماعيل عن سعادته بافتتاح متحف النيل، والذي يؤكد على عمق العلاقات بين دول حوض النيل، ويمثل اضافة لمحافظة أسوان، ويعمل على تحفيز النشاط السياحي بها، مشيرا الى أنه وجه وزير الآثار بضرورة اضافة بعض المقتنيات الأثرية في هذا المتحف المهم.