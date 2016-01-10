الأهلي: بيسيرو لم يطلب أي صفقات و ' الكل تحت الطلب ' .. وجلسة الجمعة تحسم القائمة الإفريقية

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي أن جوزيه بيسيرو المدير الفني البرتغالي للفريق لم يطلب أي صفقات لتدعيم الفريق في يناير.

وشدد عبد الحفيظ في تصريح لـFilGoal.com أن الجهاز الفني مازال يمنح الفرصة لكل اللاعبين للتواجد ضمن حساباته وحجز مكان في التشكيل الأساسي في ظل تميز جميع اللاعبين الموجودين.

يأتي هذا في ظل قرار الجهاز الفني بعقد جلسة يوم الجمعة المقبل لحسم القائمة الإفريقية.

وكان النادي قد أرسل قائمة أولية من 30 لاعب للاتحاد الإفريقي إلا أن ضغط المباريات أجل حسم القائمة.

ويواجه الأهلي المقاولون العرب ليلة الأحد ضمن الجولة الـ13 للدوري المصري حيث يمتلك 22 نقطة في المركز الرابع.

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