خبر في الجول - تعرف على أول تحرك من وزارة الرياضة بعد رفض استشكال الأهلي

بدأت وزارة الشباب والرياضة تحركاتها سريعا بعد الحكم برفض الاستشكال المقدم من النادي الأهلي ضد حل مجلس إدارة محمود طاهر.

وقضت محكمة القضاء الإداري برفض الاستشكال المقدم من النادي الأهلي، ضد الحكم بحل مجلس إدارة محمود طاهر. ( اقرأ التفاصيل )

وعلم FilGoal.com أن خالد عبد العزيز بدأ اتصالاته بالفعل مع مجلس طاهر بمشاركة حسن مصطفى عضو اللجنة الأوليمبية الدولية وهشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية لضمان عدم التصعيد.

وطلب عبد العزيز الحصول على إقرار مكتوب من كل عضو في مجلس إدارة الأهلي بالموافقة على قرار التعيين من وزارة الرياضة وعدم اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية، في حال اتجاه وزارة الرياضة للإبقاء على المجلس.

ويأتي تحرك وزارة الرياضة تحسبا للاتفاق في النهاية على تعيين مجلس طاهر نفسه حتى إجراء الانتخابات المقبلة.

وأعلن عبد العزيز أن الموقف النهائي من وزارة الرياضة بشأن مستقبل مجلس طاهر سيتم الإعلان عنه يوم الخميس. ( اقرأ تصريحاته )

يذكر أن طاهر كان قد كشف عن موقف مجلس إدارة الأهلي في حال رفض الاستشكال من محكمة القضاء الإداري. ( اقرأ تصريحاته )