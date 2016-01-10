مستشفى الأهلي – التأكد من سلامة إيفونا.. وتجهيز وليد سليمان للداخلية

أكد خالد محمود طبيب النادي الأهلي أن الجابوني ماليك إيفونا لا يعاني من أي إصابات في الكاحل وأنه يتدرب ويخوض المباريات بشكل طبيعي.

وقال محمود لـFilGoal.com: "اللاعب فقط يضع لاصق طبي على الكاحل لتجنب تجدد الإصابة التي داهمته قبل لقاء السوبر في الإمارات".

أما عن وليد سليمان، فواصل جلسات العلاج الطبيعي بعد تأكد غيابه عن لقاء المقاولون العرب مساء اليوم.

وأصيب سليمان بتورم نتج عن التواء في الكاحل خلال مباراة الشرطة التي فاز بها الأهلي 7-3.

وخضع اللاعب لأكثر من جلسة علاج لتجهيزه من أجل المشاركة بشكل طبيعي في المباريات المقبلة بداية من لقاء الداخلية يوم الخميس المقبل.

ويحتل الأهلي المركز الرابع بـ22 نقطة في الدوري حتى الآن.