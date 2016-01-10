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جوديونسون: جوارديولا سيحقق النجاح أينما ذهب

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جوديونسون: جوارديولا سيحقق النجاح أينما ذهب جوديونسون: جوارديولا سيحقق النجاح أينما ذهب

قال حلمي عبد الرازق المستشار القانوني للنادي الأهلي إن حل مجلس الإدارة صار أمرا واقعا بعد رفض الاستشكال الذي تقدم به المجلس.

و قضت محكمة القضاء الإداري برفض الاستشكال المقدم من النادي الأهلي، ضد الحكم بحل مجلس إدارة محمود طاهر منذ دقائق.

و ألزمت المحكمة خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة بالاستمرار في إجراءات تنفيذ حكم المحكمة الصادر في ٢٧ ديسمبر الماضي، ببطلان إجراءات انتخاب مجلس إدارة النادي الأهلي.

وقال عبد الرازق لـFilGoal.com: "قضي الأمر.. حل المجلس صار أمرا واقعا إلا إذا قضت المحكمة الإدارية العليا بقبول الطعن في الشق المستعجل بإيقاف الحكم يوم الأربعاء".

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