الكرة الذهبية – بطل جديد للسيدات في 2015

مساء غد هو اليوم المشهود حيث سيتم الإعلان عن الحاصل على الكرة الذهبية من نيمار أو ليونيل ميسي أو كريستيانو رونالدو.. لكن ماذا عن السيدات؟

بطلة الغد ستحصل على الكرة الذهبية للمرة الأولى.. وهي واحدة من 3 إما الألمانية سيليا ساسيتش أو اليابانية آيا مياما أو الأمريكية كارلي لويد.

ويستعرض FilGoal.com ضمن التقرير التالي مسيرة الثلاثة نحو الترشح للبالون دور النسائية

سيليا ساسيتش

أعلنت ساسيتش عن إعتزالها كرة القدم في 16 يوليو عام 2015 بعد مسيرة ناجحة كرويا توجتها بالفوز بدوري أبطال أوروبا لموسم 2014-2015 مع ناديها فرانكفورت والتي لعبت له خلال عامين 40 مباراة سجلت خلالهم 42 هدفا.

وتركت ساسيتش بصمة في بطولة كأس العالم للسيدات التي أقيمت بكندا وسجلت 6 أهداف وصنعت هدف وحيد لتحصل على الحذاء الذهبي كهدافة للبطولة متفوقة على كارلي لويد نجمة منتخب الولايات المتحدة.

وسجلت ساسيتش بدوري أبطال أوروبا والدوري الألماني أهدافا أكثر من أي لاعبة أخرى، وتم إختيارها كأفضل لاعبة في ألمانيا وأوروبا لعام 2015.

وفي حال فوز سيليا بالجائزة فستصبح ثالث ألمانية تتوج بالكرة الذهبية بعد بيرجيت برينز التي فازت بها أعوام 2003 و 2004 و 2005 ونادين أنجيرير التي فازت بها عام 2013 ونادين كيسلر التي فازت عام 2014.

كارلي لويد

كان عام 2015 مميزا للويد، توجته بمستواها المتميز في بطولة كأس العالم للسيدات التي أقيمت بكندا وحققت كأس العالم الثالثة لبلادها وحصلت على المركز الثاني لجائزة الحذاء الذهبي خلف ساسيتش، وسجلت هاتريك في منتخب اليابان تضمن هدفا من منتصف الملعب سيتم ذكره دوما ضمن أحد أفضل الأهداف في تاريخ كأس العالم النسائية بالنهائي.

وفي حال فوز لويد بالجائزة فستصبح ثالث أمريكية تفوز بالجائزة بعد ميا هام التي فازت بها مرتين متتاليتين عامي 2001 و2002 وأبي وامباك عام 2012.

آيا مياما

قدمت آيا مياما نفسها في عام 2015 كلاعبة متميزة في عالم كرة القدم النسائية، وآخر بطولة كأس عالم نسائية في كندا كانت شاهدة على ذلك.

كانت مياما قائدة منتخب اليابان والعنصر الإبداعي فيه، ووصلت لنهائي البطولة لتخسره أمام منتخب الولايات المتحدة، ومثلت منتخب اليابان في 150 مباراة دولية، وحصلت على أفضل لاعبة في آسيا 3 مرات.

وفي حال فوزها بالجائزة فستكون اللاعبة اليابانية الثانية التي تفوز بالجائزة بعد هوماري ساوا التي فازت بالجائزة في عام 2011.