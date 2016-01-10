المفاجآت مستمرة - فريق درجة رابعة يطيح بسوانزي من كأس الاتحاد

(إفي): أطاح أوكسفورد يونايتد الذي يلعب في دوري الدرجة الرابعة الإنجليزي بسوانزي سيتي من دور الـ64 بكأس الاتحاد عقب الفوز عليه بنتيجة 3-2.

وكان سوانزي الذي يمر بفترة سيئة في الدوري خاض المباراة بتشكيل شمل 10 تغييرات عما كان عليه الأمر خلال مباراته الأخيرة.

وتقدم جيفرسون مونتيرو (ق23) للنادي الويلزي إلا أن ليام سيركومب تمكن من ادراك التعادل لأوكسفورد من ركلة جزاء (ق45).

وتقدم أصحاب الأرض مع بداية الشوط الثاني مجددا (ق49) بواسطة كيمار روف ثم أضاف الأخير بنفسه الهدف الثالث لأوكسفورد (ق59).

وقلص سوانزي الفارق (ق65) بفضل الدولي الفرنسي بافيتيمبي جوميس ولكنه لم يتمكن من استغلال الوقت المتبقي لادراك التعادل وبالطبع الفوز ليتعرض للاقصاء.

وتعد هذه أول مرة يتأهل فيها أوكسفورد لدور الـ32 بكأس الاتحاد الإنجليزي في أخر 17 عاما.