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القلق النفسى من أسباب تأخر الحمل

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القلق النفسى من أسباب تأخر الحمل القلق النفسى من أسباب تأخر الحمل
القلق النفسى من الأعراض والمشاكل النفسية التى قد تصيب البعض، وبالطبع يؤثر التوتر والقلق النفسى على العديد من أعضاء الجسم كالبشرة والقلب والأعصاب.

تأثير القلق النفسى على تأخر الحمل


>عن تأثير القلق النفسى على النساء، قال استشارى أمراض النساء والولادة الدكتور عطية أبو لنجا، إن القلق النفسى من أكبر الأسباب التى تؤثر بالسلب على فرص الحمل، وتؤدى إلى تأخرها، وأوضح أبو النجا أن السبب يرجع لتأثر وارتباط عملية التبويض لدى النساء بالعامل النفسى بصورة كبيرة، وبالتالى تقل كفاءة التبويض وتقل أيضا فرص الحمل.

التخلص من القلق النفسى يرفع فرص الحمل


>على جانب آخر، أكد الدكتور عطية أن التخلص من القلق النفسى والتوتر يرفع فى المقابل من فرص الحمل وانتظام عملية التبويض، وأيضا انتظام الدورة الشهرية لدى النساء.

لذا نصح استشارى أمراض النساء والولادة بضرورة التحلى بالهدوء النفسى وعدم التوتر، وأيضا عدم السماح للغير بالضغط على الأزواج من أجل الإنجاب بعد الزواج مباشرة، أو فى حالة طول الفترة بين مرات الإنجاب، كما نصح فى حالة تأخر الإنجاب لأسباب غير عضوية بضرورة التعامل مع الأمر بشىء من الهدوء دون ترقب أو توتر مع متابعة التبويض ومعرفة مواعيده الصحيحة واتباع نصائح الطبيب.

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مصر 365