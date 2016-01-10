علاج حب الشباب يتحدد تبعا لنوعه وطبيعة البشرة

أسباب الإصابة بحب الشباب

طرق علاج حب الشباب

حب الشباب من أكثر مشاكل البشرة شيوعا، وبالطبع ترتفع فرص الإصابة بحب الشباب فى مرحلة المراهقة، نتيجة للتغيرات الهرمونية والتى تؤثر بشكل مباشر على إفرازات البشرة الدهنية.>وعن أهم الأسباب التى تؤدى إلى الإصابة بحب الشباب تبعا لرأى أستاذ الأمراض الجلدية الدكتور حامد عبد الله، تتمثل فى التغيرات الهرمونية، وخاصة تلك المصاحبة لمرحلة المراهقة، وأيضا طبيعة البشرة نفسها، كما تلعب العوامل النفسية دورًا كبيرًا فى ظهور وانتشار حب الشباب بالبشرة.>وعن أهم الوسائل العلاجية التى يمكن اتباعها للتخلص من حب الشباب، قال الدكتور حامد عبد الله، إن العلاجات الموضعية تعد الخيار الأول الذى يتبع للعلاج، وخاصة فى حالة البشرة غير الدهنية، أما فى حالة زيادة دهون البشرة وزيادة حجم حب الشباب وانتشاره بمناطق متفرقة بالجسم، يكون العلاج عن طريق الفم بواسطة أقراص مشتقات فيتامين (أ) وهو الخيار الأمثل لمنع زيادة انتشار البثور بصورة مفرطة وأيضا للسيطرة على إفرازات البشرة الدهنية.

وأكد "حامد" أنه فى بعض الحالات التى تتميز بالشدة وانتشار أنواع معينة من حب الشباب، وخاصة النوع المتكيس، ينصح باستخدام العلاجات الموضعية بالتوازى مع مشتقات فيتامين (أ)، ولكن بالطبع تحت الإشراف الطبى الدقيق.