بالصور.. أبرز معارك نواب البرلمانات حول العالم

أثارت حالة الشد والجذب فى أولى جلسات مجلس النواب المصرى، ردود أفعال واسعة، خصوصًا على مواقع التواصل الاجتماعى، التى أولت اهتمامًا كبيرًا للتعليق على تلك الجلسة.

وجاءت أبرز التعليقات التى رصد أصحابها أبرز المعارك البرلمانية حول العالم "اللى يشوف برلمانات العالم يهون عليه برلمانه" فى إشارة إلى أن المشادات والاختلافات العنيفة تُعَد جزءًا من الحياة البرلمانية بشكل عام.

ونَشَرَ رواد مواقع التواصل الاجتماعى صور لمشادات النواب في برلمانات العالم، وتُظْهِر مشاهد أعنف بكثير مما حدث فى مصر، حيث وصلت المشادات حد الاشتباك بالأيدى، والضرب كوسيلة للتعبير عن الرأى!.

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وتُعَد أبرز المعارك التى رصدها رواد مواقع التواصل الاجتماعى للبرلمانيين حول العالم كانت معركة البرلمان الأوكرانى، ومعركة البرلمان الإيطالى، الذين يعدان من أشهر المعارك فى العالم على الإطلاق.