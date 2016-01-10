رئيس الوزراء من أسوان: مصر ستنجح وتتنصر فى معركتها ضد الإرهاب

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، خلال كلمته بافتتاح متحف النيل فى أسوان، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى لديه اهتمام كبير بجنوب الوادى، مؤكدًا أن هذه المنطقة ستشهد نهضة خاصة فى محافظات جنوب الوادى من خلال مشروعات الطرق والمليون ونصف فدان.

وأضاف رئيس الوزراء فى كلمته، أن السياحة ستعود لأسوان والأقصر، أن مصر ستنجح وتتنصر فى معركتها ضد الإرهاب، قائلاً: "لن يتوقف الشعب المصرى أمام هذه المهاترات ومصر ستعود من أكبر دول العالم فى السياحة بجهودنا كلنا".

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