بالصور.. الانتهاء من تركيب رخام الكعبة بعد اصفراره.. وتحليل "القديم"

أعلنت رئاسة الحرمين الشريفين الانتهاء من استبدال رخام شاذروان الكعبة المشرفة ورخام جدار الحطيم والذى مضى عليه فترة طويلة حتى تغير لونه إلى الأصفر، حيث أنّ آخر تجديد له كان فى عام 1417هـ .

وأوضح الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى الدكتور عبد الرحمن السديس، أنه تم على الفور توريد وتصنيع الرخام من نوع (كراره)- من أفضل وأرقى أنواع الرخام - وفق المقاسات والأحجام المماثلة لما هو موجود مسبقاً، وحيث سبق عمل دراسة فنية لمعرفة أسباب الإصفرار وأخذ عينة من رخام الشاذروان المصفر وتحليلها وفحصها وإجراء بعض الاختبارات عليها والرفع بالنتائج للخادم الحرمين الشريفين.

وتابع: "بناء على ذلك تم وضع خطة عمل معتمدة إدارياً وفنياً وهندسياً بدءاً من يوم 25 من شهر صفر 1437هـ، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والعمل باستبدال (مرحلىّ) كل جهة على حدة لتجنب التأثير على حركة الطائفين والوصول للكعبة المشرفة بدءاً من الجزء الغربى ثم الجنوبى ثم الشرقى ، وشمل العمل تسوير الموقع ورفع الكسوة من خلال المختصين بمصنع الكسوة وترقيم وتصنيف الرخام الذى تم فكه لتحديد مكانه وتنزيله على المخططات بكافة تفاصيله الفنية ومن ثم التغليف والنقل إلى موقع تخزينها مؤقتا لتجهيزها ونقلها إلى معرض عمارة الحرمين الشريفين.

وأشار أن العمل شمل تنفيذ الإجراءات الاحترازية لتجنب ظهور الاصفرار وذلك بعزل الكتلة الخرسانية الموجودة أسفل رخام الشاذروان وأيضا عزل أسطح الرخام وأماكن تثبيت، أوتاد حلقات تثبيت كسوة الكعبة المشرفة والتى يبلغ عددها (57 حلقة) بإشراف المختصين من إدارة المشاريع على مدار الساعة .

منوهاً إلى أنهُ قد تم استبدال عدد (46 قطعة) من بلاط الحطيم منها عدد (22 علوى) وعدد (24 للجدار) ويُقدر سُمك الرخام (5 سم).

وبلغ عدد بلاط رخام الشاذروان (13) بلاطة من الركن اليمانى إلى الحجر الأسود، وعدد (15) من الركن اليمانى إلى العراقى، وعدد (8) ما بين باب الكعبة والركن الشامى ،فيما بلغ إجمالى عدد القطع (36) قطعة بسماكة تُقدر بـ(7 سم) ، وبلغ وزن القطع ما بين الأركان (110 كيلو) ، والأركان (225كيلو) بطول (48.7م).



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