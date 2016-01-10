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خارجية الإمارات: إيران لم تتصرف مع دولنا بطريقة تحترم سيادتها

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خارجية الإمارات: إيران لم تتصرف مع دولنا بطريقة تحترم سيادتها خارجية الإمارات: إيران لم تتصرف مع دولنا بطريقة تحترم سيادتها
أكد عبد الله بن زايد، وزير خارجية الإمارات، أن إيران انتهكت القانون الدولى باعتدائها على المقرات الدبلوماسية ، وأن الجامعة العربية دعمت بقوة مواقف السعودية الدبلوماسية التى اتخذتها حيال طهران.

وقال وزير خارجية الإمارات، فى مؤتمر صحفى من القاهرة، إن إيرن لم تتصرف مع دولنا بطريقة تحترم سيادتها، وأن المشاكل معها مستمرة مع بدء الثورة الإيرانية.
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