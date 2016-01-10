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إجراءات أمنية جديدة بالمطار لوافدى شرق آسيا وإفريقيا.. وترحيل 8 من بنجلاديش

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إجراءات أمنية جديدة بالمطار لوافدى شرق آسيا وإفريقيا.. وترحيل 8 من بنجلاديش إجراءات أمنية جديدة بالمطار لوافدى شرق آسيا وإفريقيا.. وترحيل 8 من بنجلاديش
صرح مصدر أمنى مسئول بمطار القاهرة الدولى اليوم، الأحد، أنه تم اتخاذ إجراءات جديدة تجاه الركاب القادمين إلى من خلال رفع درجة الاشتباه فى الوافدين من قبل عدد كبير من الدول خاصة دول شرق آسيا وإفريقيا، وإن كانوا حاصلين على تأشيرات مسبقة أو موافقة أمنية نظرا لدواع أمنية وكإجراء احترازى، نظرا لما تشهده البلاد من أحداث ومن أجل منع أو تسلل أى عناصر مشتبه فيها من دخولها البلاد والقيام بأعمال تخريبية.

وقال المصدر أن تلك الإجراءات تأتى فى إطار الدواعى الأمنية نظرا للمرحلة الراهنة التى تمر بها البلاد مضيفا أنه وصل اليوم 8 ركاب يحملون الجنسية البنغالية "بنجلاديش" وبعد فحص بياناتهم تم منعهم من الدخول وترحيلهم مرة أخرى إلى جهة قدومهم تنفيذا لذلك القرار لتطابق الشروط عليهم.

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مصر 365

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