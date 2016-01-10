تامر حبيب عن جلسة «النواب»: كوميديا سوداء بطولة مجموعة همجية وعشوائية

علق السيناريست تامر حبيب على الجلسة الأولى “الإجرائية” لمجلس النواب والتي انطلقت، صباح اليوم الأحد، قائلاً: “يعرض على قناة CBC، الآن، وعلى الهواء مباشرة مشهد كوميديا سوداء عبثي رخيص ومبتذل ووضيع، بطولة مجموعة أكثر همجية وسوقية وعشوائية من أرخص نجوم أفلام المقاولات والمهرجانات”.

وأضاف تامر، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “كابوس لا يحتمل هو الحلقة الأولى من مسلسل بشع اسمه مجلس الشعب، يا رب تطلع كاميرا خفية أو برنامج رامز في الكونجرس، عشان لو اللي باتفرج عليه ده بجد، تبقى ليلتنا جلة متعاصة جلة يا جدعان”.

وبدأت، صباح اليوم الأحد، أولى الجلسات الإجرائية لمجلس النواب لانتخاب الرئيس، والوكيلين برئاسة الدكتور بهاء أبوشقة رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الوفد بصفته أكبر الأعضاء سنًا، وشهدت غياب 3 نواب، وتعرض النائبة هانم أبوالوفا عن دائرة المنيا إلى الإغماء، وتعد جلسة اليوم، هي أطول جلسة برلمانية، لاشتمالها على عدد من الإجراءات منها دعوة رئيس الجلسة بهاء أبوشقة الأعضاء لأداء القسم الدستورية، يتقدمهم هو، ثم يتبعه الوكيلين بأداء القسم، وكذلك انتخاب رئيس المجلس والوكيلين.