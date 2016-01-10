استقالة 42عضوًا من المكتب التنفيذى لنداء تونس

أعلن القيادى بحزب نداء تونس، الهاشمي الحضيرى، اليوم الأحد خلال اجتماع شعبي بقصر المؤتمرات بالعاصمة لتجديد المشروع الوطني العصرى للحزب أن 42 من أعضاء المكتب التنفيذى أعلنوا استقالتهم من المكتب، والتحقوا بالمشروع الوطني العصرى الذى يقوده الأمين العام المستقيل للنداء محسن مرزوق، وفقًا لما ذكرته الإذاعة التونسية.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط قال الحضيرى إن 42 من قيادات الحزب من مستويات مختلفة قرروا الاستقالة من المكتب التنفيذى وأكدوا مساندتهم للمشروع الذى يطرحه محسن مرزوق.

ويضم المكتب التنفيذى لحزب النداء 167 عضوا من نواب الحركة بمجلس نواب الشعب وأعضاء المكتب السياسي والمشرفين على التنسيقيات الجهوية.

وقد حضر اجتماع قصر المؤتمرات عدد كبير من أعضاء مجلس نواب الشعب والقياديين وأنصار الحزب .

وعلى جانب آخر، اتفقت قيادات “نداء تونس” – خلال المؤتمر التوافقى الأول بسوسة اليوم – على تشكيل هيئة سياسية تضم 54 عضوا تمثل التنسيقيات الجهوية والهيئة التنفيذية وقد تم اختيار العناصر التي ستنظم الى الهيئة السياسية.