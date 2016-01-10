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طائرات التحالف تشن 26ضربة ضد داعش في العراق وسوريا

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طائرات التحالف تشن 26ضربة ضد داعش في العراق وسوريا طائرات التحالف تشن 26ضربة ضد داعش في العراق وسوريا

أرشيفية

قالت قوة المهام المشتركة في بيان يوم الأحد إن طائرات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة نفذت 11 ضربة جوية على داعش في سوريا و15 ضربة في العراق يوم السبت.

وأفاد بيان قوة المهام المشتركة بأن الضربات في سوريا وقعت قرب مدن من بينها الرقة والبوكمال وعين عيسى ودير الزور حيث دمرت غارة 16 محطة متنقلة لفصل الغاز عن النفط.

وأضاف البيان أن 6 من الضربات في العراق وقعت بالقرب من مدينة الرمادي حيث تقاتل قوات لمنع متشددي التنظيم من العودة للمدينة التي سيطروا عليها في مايو. ودمرت الغارات أسلحة ومواقع قتالية وعبوة ناسفة وأصابت 3 من مقاتلي التنظيم.

ووقعت ضربات أخرى قرب مدن الموصل وحديثة والبوحياة وكسك والحبانية.

 

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