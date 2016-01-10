8 فبراير.. الحكم في دعوي الفنان محمد سعد ضد بنك قطر الوطني الأهلي

قررت الدائرة السادسة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار علي وهبي حجز الدعوى القضائية المقامة من الفنان محمد سعد ضد بنك قطر الوطني الأهلي، ويتهمه فيها بتزوير توقيعه، للحكم في 8 فبراير المقبل.

وأثبت تقرير صادر عن الإدارة المركزية لأبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي صحة تزوير بنك قطر الوطني لفورمة توقيع الفنان محمد سعد في سحب نحو 1.4 مليون جنيه من وديعة بقيمة 16 مليون جنيه.

وأقام سعد دعوى حملت رقم 11 لسنة 5 قضائية بالدائرة السادسة استئناف اقتصادي بمحكمة القاهرة الاقتصادية للمطالبة بندب خبير حسابي مصرفي مقيد بجدول المحكمة الاقتصادية للإطلاع على كافة أوراق ومستندات حسابه رقم 1000603558 لدى بنك قطر الوطني (بنك الأهلي سوسيتيه جنرال سابقًا) فرع ميدان لبنان.

وطلب سعد ندب الخبير لبيان كافة التعاملات التي تمت على حسابه سواء حساب جار أو حساب ودائع أو قروض وبيان تاريخ فتح كل منهم وكيفية الصرف والإيداع التي تمت على هذا الحساب وما تم سحبه من مبالغ وطريقة السحب.

وطلبت المحكمة من مصلحة الطب الشرعي بإجراء المضاهاة الفنية بين توقيع الفنان محمد سعد وبين التوقيعات الواردة بالمستندات التي طعن سعد بتزويرها من قبل البنك، مع إعلان شواهد التزوير لبيان مدى صحتها.