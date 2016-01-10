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إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين في قنا‎

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إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين في قنا‎ إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين في قنا‎

عقد جلسة الصلح

 

أنهت الأجهزة الأمنية في قنا بالتنسيق مع لجنة المصالحات بحضور اللواءين، صلاح حسان مدير أمن قنا، وعبدالجواد النجار السكرتير العام نائبًا عن محافظ قنا واللواء عبداللطيف الحناوي مدير المباحث الجنائية، خصومة ثأرية بين عائلتي”حسب النبي” و”عبادي” بقرية حاجر خزام بمركز قوص، حيث قام كلا من حارس عبادي أحمد من العائلة الثانية بتقديم القودة إلى أشرف عبدالقادر إبراهيم من العائلة الأولى طالبًا الصفح.

وترجع أحداث الواقعة إلى شهر فبراير 2009 عندما تلقى مدير أمن قنا اخطارًا بمقتل المدعو عبدالقادر إبراهيم حسب النبي واتهام 3 أشخاص من العائلة الأخرى بإطلاق النيران عليه والتسبب في مقتله بسبب خصومة ثأرية بينهما فتم حبس شخصين منهما وإطلاق سراح الأخر وقيدت القضية برقم 7349 جنح قوص.

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