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غدًا.. محاكمة خاطفي طفل «مدينتي»

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غدًا.. محاكمة خاطفي طفل «مدينتي» غدًا.. محاكمة خاطفي طفل «مدينتي»

محاكمة – أرشيفية

 

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، غدًا الاثنين، قضية خطف طفل «مدينتي».

ومن المقرر أن تستمع المحكمة لأقوال شهود اللإثبات وهم ضابطي الشرطة رئيس مباحث قسم ثان القاهرة الجديدة ومعاونه. تعقد الجلسة برئاسة المستشار عبد التواب ابراهيم وعضوية المستشارين محمد علاء الدين عباس وأيمن محمد محمد وسكرتارية محمد علاء الدين حمزة وأحمد رجب ومحمد مصطفى.

كانت النيابة العامة قد اتهمت كل من “محمد جمال سليمان محمد ” 26 سنة سباك ومبارك أحمد عبد الرحمن علام ” 25 سنة سباك بشركة الإسكندرية للإنشاءات بخطف الطفل عمر محمد كمال 10 سنوات من أمام منزله في  «مدينتي» أثناء لعبه مع أصدقائه في تمام العاشرة مساء يوم الاثنين الموافق 1 سبتمبر 2014.

وأعدت الأكمنة بمعرفة العقيد محسن الحلفاوي وكل من الرائد محمد الشموتي رئيس مباحث قسم ثان القاهرة الجديدة والرائد تامر حسني معاون المباحث بالكيلو57 طريق السويس القاهرة دائرة قسم شرطة بدر، وما أن استشعر الجناة بوجود القوات حال استقلالهم السيارة رقم “ل ن هـ 865 ” ماركة تاكسي وبصحبتهم الطفل المختطف فقاموا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات من سلاح الذي كان بحوزتهم مما دعاهم لمبادلتهم إطلاق النيران، فنتج عن ذلك وفاة أحد مستقليها ويدعى “محمود حسان أحمد عرابي”23 سنة عامل زراعي بمدينتي متأثرًا بإصابته بطلق ناري بالصدر.

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