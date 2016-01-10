موناكو لن يقطع إعارة فالكاو مع تشيلسي

أكد فاديم فاسيليف نائب رئيس موناكو أن ناديه لن يستعيد رادميل فالكاو المهاجم الكولمبي المعار إلى فريق تشيلسي حتى نهاية الموسم.

وشارك المهاجم الدولي الكولمبي في 9 مباريات فقط مع تشيلسي هذا الموسم وهو بعيد عن الملاعب منذ نهاية أكتوبر بسبب الإصابة.

ورغم أن فالكاو يبتعد عن الملاعب لمدة شهرين آخرين إلا أن نادي موناكو قد أكدوا أنهم لا ينوون إستعادة اللاعب قبل نهاية مدة إعارته.

وصرح فاديم عبر موقع النادي الرسمي "فالكاو حاليا مصاب، عليه أن ينتظر لـ6 أو 7 أسابيع أخرى قبل العودة للملعب".

وأردف "لهذا اتخذنا القرار بعدم التحدث معه حول العودة إلى موناكو."

ويحتل نادي موناكو حاليا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الفرنسي على بعد 21 نقطة من المتصدر باريس سان جيرمان.