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محمد بن راشد يحضر حفل زفاف نجل محمد العلماء

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محمد بن راشد يحضر حفل زفاف نجل محمد العلماء محمد بن راشد يحضر حفل زفاف نجل محمد العلماء

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله حفل الاستقبال الذي أقامه السيد محمد عبدالرحيم سلطان العلماء لمناسبة زفاف نجله " هشام " إلى كريمة السيد حسن محمود الفلا .

وقد بارك سموه للعريس وذويه أفراحهم متمنيا للعروسين حياة زوجية سعيدة مكللة بالرفاء والبنين.

حضر الحفل الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي مساء اليوم معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي وسعادة جمعة الماجد رئيس مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي إلى جانب لفيف من أعيان البلاد والمسؤولين وأقارب العروسين .

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