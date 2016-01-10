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تأجيل دعوى عمرو دياب ضد «MBC» لوقف عرض برنامج المفاجأة لـ 21 فبراير المقبل

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تأجيل دعوى عمرو دياب ضد «MBC» لوقف عرض برنامج المفاجأة لـ 21 فبراير المقبل تأجيل دعوى عمرو دياب ضد «MBC» لوقف عرض برنامج المفاجأة لـ 21 فبراير المقبل

 

– أرشيفية

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى القضائية المقامة من الفنان عمرو دياب، لوقف بث قناة إم بى سي ، لعرضها برنامج «المفاجأة.. أيام في حياة الهضبة»، دون الرجوع أو الحصول على إذن منه، لجلسة 21 فبراير المقبل لحضور توكيل أصلي من الفنان عمر دياب.

قال دياب في دعواه رقم 34857 لسنة 69 ق، إنه فوجئ بإذاعة البرنامج الذي يقدمه المذيع ممدوح موسى، وما أذيع به ابتداء من حلقة الأول من مارس الماضي، هو حوار سبق إجراؤه معه منذ مدة تزيد على 10 سنوات.

وأشارت الدعوى، إلى أن بعض ما أذاعه البرنامج من مشاهد تم تصويرها خلسة ودون علمه أو موافقة كتابية منه، بما يمثل انتهاكًا لحريته الشخصية، مضيفًا أنه لم يصرح لموسى بإذاعة ذلك الحوار بأي طريقة كانت في وسائل الإعلام، ومشيرًا إلى أنه فوجئ بإذاعة قناة إم بى سى مصر للحوار، مستغلة صورته وصوته، ما يمثل تعديًا على حقوقه.

كانت الدائرة الثانية بهيئة المفوضين، برئاسة المستشار صلاح خليل، أوصت بقبول دعوى الفنان عمرو دياب ووقف بث عرض وإعادة برنامج المفاجأة “أيام في حياة الهضبة” على قناة MBC مصر أو غيرها من القنوات التي تبث عبر القمر الصناعي نايل سات.

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