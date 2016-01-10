تأجيل انتخابات السينمائيين لـ 23 يناير

كتبت: إنجي لطفي

حصلت وكالة أنباء «ONA»، على قرار مسعد فودة نقيب السينمائيين بتأجيل انتخابات مجلس النقابة، والتي كان من المقرر بدأها 17 يناير إلى 23 يناير المقبل.

كما جاء القرار بتغيير مكان إجراء الانتخابات من مسرح السلام إلى النادي النهري لنقابة المهن التمثيلية.

> وONA تنشر نص القرار:

المادة الأولى: تأجيل انتخابات مجلس النقابة من الأحد 17 يناير إلى السبت 23 يناير 2016، المادة الثانية :تعديل مكان إجراء الانتخابات من مسرح السلام إلى النادي النهري لنقابة المهن التمثيلية بشارع البحر الأعظم، المادة الثالثة: يبدأ الاقتراع للانتخابات من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساءً، المادة الرابعة: يتم فرز وإعلان نتائج التصويت والنتيجة النهائية لانتخابات مجلس الإدارة بعد إنتهاءعملية الاقتراع بإشراف قضائي كامل، المادة الخامسة: على الجهات المعنية الأمانة العامة وأمانة الصندوق تنفيذ القرار اعتبارًا من تاريخه والإعلان في جميع مواقع العمل و الموقع الإلكتروني والرسائل الالإلكترونية والنشر بإحدى الجرائد اليومية.