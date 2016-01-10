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سلاح الجو السورى يدمر 20 شاحنة لتنظيم داعش محملة بالنفط المسروق بدير الزور

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سلاح الجو السورى يدمر 20 شاحنة لتنظيم داعش محملة بالنفط المسروق بدير الزور سلاح الجو السورى يدمر 20 شاحنة لتنظيم داعش محملة بالنفط المسروق بدير الزور
أعلن مصدر عسكرى سورى أن سلاح الجو استهدف صباح اليوم الأحد 20 شاحنة محملة بالنفط المسروق لتنظيم "داعش" الإرهابى على الطريق الترابى المحاذى لاوتستراد الميادين بدير الزور.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن المصدر إشارته إلى أن الطيران الحربى السورى نفذ بعد رصد ومتابعة، غارة جوية على رتل آليات مؤلف من 20 شاحنة محملة بالنفط المسروق لتنظيم "داعش"، مما أدى إلى تدمير جميع الشاحنات المتجهة إلى مدينة الميادين القريبة من الحدود العراقية.

وأضاف المصدر أن سلاح الجو شن غارات على تجمعات وتحصينات لتنظيم ما يسمى بـ"جيش الفتح" فى ريفى حماة وإدلب، واستهدف تجمعاتهم ومحاور تحركهم فى مدينتى سراقب وخان شيخون جنوب مدينة إدلب بنحو 70 كم.

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