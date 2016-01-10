إعادة انتخاب عبد القادر بن صالح رئيسا لمجلس الأمة الجزائرى

>انتخب مجلس الأمة الجزائرى اليوم الأحد عبد القادر بن صالح رئيسا للمجلس لولاية جديدة كثانى شخصية فى الدولة، بحسب ما نقلت وكالة الانباء الرسمية.

ويشغل عبد القادر بن صالح (74 عاما)، المنصب منذ 2002 واعيد انتخابه بعد التجديد النصفى لاعضاء مجلس الامة فى الانتخابات التى جرت فى 29 ديسمبر.

ورئيس مجلس الامة هو ثانى اهم شخصية فى الدولة، ويشغل منصب الرئيس فى حالة شغور المنصب (الوفاة او الاستقالة)، كما ان بن صالح اصبح يمثل رئيس الجمهورية فى المناسبات الكبرى منذ مرض الرئيس عبد العزيز بوتفليقة فى 2013 ويستقبل الرؤساء عند زيارتهم الجزائر.

وينتمى بن صالح الى حزب التجمع الوطنى الديمقراطى صاحب الغالبية فى مجلس الامة ب43 عضوا من اصل 96 يتم انتخابهم عن طريق الاقتراع غير المباشر من قبل اعضاء مجالس البلديات والولايات.