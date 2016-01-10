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طائرات التحالف تشن 26 ضربة ضد داعش فى العراق وسوريا

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طائرات التحالف تشن 26 ضربة ضد داعش فى العراق وسوريا طائرات التحالف تشن 26 ضربة ضد داعش فى العراق وسوريا

>قالت قوة المهام المشتركة فى بيان اليوم الأحد إن طائرات التحالف الذى تقوده الولايات المتحدة نفذت 11 ضربة جوية على تنظيم داعش فى سوريا و15 ضربة فى العراق أمس السبت.

وأفاد بيان قوة المهام المشتركة بأن الضربات فى سوريا وقعت قرب مدن من بينها الرقة والبوكمال وعين عيسى ودير الزور حيث دمرت غارة 16 محطة متنقلة لفصل الغاز عن النفط.

وأضاف البيان أن ستا من الضربات فى العراق وقعت بالقرب من مدينة الرمادى حيث تقاتل قوات لمنع متشددى التنظيم من العودة للمدينة التى سيطروا عليها فى مايو ودمرت الغارات أسلحة ومواقع قتالية وعبوة ناسفة وأصابت ثلاثة من مقاتلى التنظيم، ووقعت ضربات أخرى قرب مدن الموصل وحديثة والبوحياة وكسك والحبانية.

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مصر 365

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