رئيس الوزراء: الحكومة تعطى اهتماما كبيرا للمشروعات التنموية بالصعيد

أكد المهندس شريف اسماعيل، رئيس الوزراء ، خلال زيارته لأسوان ، اليوم، الأحد، على أن الحكومة تعطى اهتماماً كبيراً لمشروعات التنمية التى يتم تنفيذها بالصعيد، مشيراً إلى أن هناك عدد من المشروعات القومية تنفذ فى جنوب الوادى، منها المشروع القومى للطرق، الذى يسهم بشكل كبير فى خلق مجتمعات تنموية جديدة فى كافة المحافظات وخاصة محافظات الصعيد.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تولى أهمية قصوى للمشروعات الخدمية، وخاصة التى يتم تنفيذها فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك بهدف توفير الخدمات بمستوى جيد للمواطنين.

وأشاد رئيس الوزراء بمستوى التجهيزات الموجودة فى المركز التكنولوجى، وهو ما سيسهم فى تقديم الخدمات للمواطنين وحل المشكلات التى تواجههم فى وقت قصير، وشدد على ضرورة الاهتمام بالمركز حتى يستمر فى تقديم الخدمات بنفس المستوى المطلوب.

كما قام المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بافتتاح محطة الطاقة الشمسية بمبنى ديوان عام محافظة أسوان، والتى تعمل بقدرة 100 كيلو وات/ساعة، ويهدف إنشاؤها إلى الاستفادة من الطاقة الشمسية وتسليمها إلى شركة توزيع الكهرباء تنفيذاً للتوجيهات الخاصة بالاستفادة من أسطح المبانى الحكومية فى توليد الطاقة الكهربائية.

وتصل المساحة الإجمالية للمشروع حوالى 2000م2، بتكلفة إنشاء تبلغ 2 مليون جنيه، ويقدر العمر الافتراضى للمحطة 25 عاماً، وتم التشغيل التجريبى للمحطة بالفعل ليوفر بذلك الكهرباء التى كانت تقوم بتدعيم مبني المحافظة من الشبكة العمومية.