أخبار عاجلة

بالفيديو.. لحظة ضبط المتهمين بـ«عبادة الشيطان» في فيلا الإسكندرية -
حسام غالي وحلمي نمنم يصلان عزاء الناقد السينمائي سمير فريد -
وزير الدفاع يلتقي رئيس لجنة المراقبة والإصلاح بالكونجرس -
مفاجأة كبرى بشأن ضحايا خان شيخون -
هذا ما قاله سلمان لترامب بعد قصف قاعدة الشعيرات -
بعد تأشيرة السودان.. 30 دولة للمصريين بدون ''فيزا'' -
الدفعة الرابعة من مسلحي حي الوعر السوري تغادر إلى ريف حلب الشرقي -
"تضامن الغربية" تفتح التحقيق في وقائع تعذيب بدار أيتام في المحلة" -
بالأسماء.. الفائزون في قرعة "حج الداخلية" بأسوان -
إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

التعليم: بدء تسجيل 550 ألف طالب لاستمارات الثانوية إلكترونيا بموقع الوزارة

Google+ Print
التعليم: بدء تسجيل 550 ألف طالب لاستمارات الثانوية إلكترونيا بموقع الوزارة التعليم: بدء تسجيل 550 ألف طالب لاستمارات الثانوية إلكترونيا بموقع الوزارة
بدأ طلاب الثانوية العامة تسجيل استمارة الثانوية العامة استعدادا للامتحانات، حيث اتاحت وزارة التربية والتعليم على موقعها الرسمى لطلابها الدخول وتسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2015 - 2016.

قال محمد سعد رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى والخاص ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إنه تم فتح باب التسجيل أمس على أن يستمر لمدة شهر، موضحا أنه من المتوقع أن يكون آخر يوم لتسجيل الاستمارات نهاية إجازة نصف العام.

وأضاف نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، أن عدد الطلاب وصل قارب 550 ألف طالب وطالبة سيعملون على تسجيل الاستمارات.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365