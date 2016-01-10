التعليم: بدء تسجيل 550 ألف طالب لاستمارات الثانوية إلكترونيا بموقع الوزارة

بدأ طلاب الثانوية العامة تسجيل استمارة الثانوية العامة استعدادا للامتحانات، حيث اتاحت وزارة التربية والتعليم على موقعها الرسمى لطلابها الدخول وتسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2015 - 2016.

قال محمد سعد رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى والخاص ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إنه تم فتح باب التسجيل أمس على أن يستمر لمدة شهر، موضحا أنه من المتوقع أن يكون آخر يوم لتسجيل الاستمارات نهاية إجازة نصف العام.

وأضاف نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، أن عدد الطلاب وصل قارب 550 ألف طالب وطالبة سيعملون على تسجيل الاستمارات.

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