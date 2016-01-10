رئيس الوزراء يفتتح متحف النيل بأسوان

افتتح المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الأحد، متحف النيل، بأسوان يرافقه وزير الموارد المائية والرى، وذلك بحضور عدد من الوزراء والسفراء (العرب ودول حوض النيل)، وعدد كبير من الشخصيات العامة، بالإضافة إلى مجموعة من الإعلاميين والأدباء والكتاب والصحفيين، فضلاً عن شباب دول حوض النيل.

ويأتى إنشاء متحف النيل "نيل واحد.. حضارة واحدة" فى إطار الحرص على توطيد أواصر العلاقات مع دول حوض النيل والعودة الى النسيج التاريخى لدعم الروابط الأزلية بين الأشقاء الأفارقة.

ويتضمن المتحف قاعات لعرض لوحات وصور تعبر عن حضارات وثقافات وفنون دول حوض النيل وإفريقيا، وهو ما يسمح لكل دولة بعرض مقتنياتها ونشر ثقافتها مما يحقق دوام التواصل مع تلك الدول، كما جاء التصميم المعمارى وواجهات المتحف بما يتناسب مع ثقافات دول حوض النيل.

وأوضح وزير الموارد المائية والرى أن إنشاء متحف النيل بأسوان يأتى فى اطار اهتمام الوزارة بحفظ الوثائق والمقتنيات الخاصة بالرى والصرف وجميع المنشآت المقامة على نهر النيل، حيث تم إنشائه على الطراز النوبى السودانى بمسطح 2052م2، وبتكلفه اجمالية حوالى 80 مليون جنيه، وينقسم المتحف الى جناحين (جناح إدارى) بمسطح 760م2، ويشتمل على (البهو الرئيسى – قاعة العرض السينمائى للأفلام الوثائقية – غرفة تحكم – قاعات كبار الزوار – قاعات اجتماعات – مكاتب إدارية)، و(جناح العرض المتحفى) بمسطح 1300م2، ويشتمل على صالات عرض مغلقة، وصالات عرض مفتوح، وصالات توزيع، ويتكون المتحف من ثلاثة أدوار يطل كل منها على منظر ساحر لخزان أسوان حيث صممت واجهته وبواباته من جرانيت أسوان الوردى، ونقش عليها باللغة الفرعونية القديمة (مصر هبة النيل).

وأضاف وزير الموارد المائية والرى أن المتحف سيكون من أهم المزارات السياحية التى سوف تتميز بها أسوان، والذى لا يقل فى أهميته التاريخية عن أى متحف آخر، وذلك لموقعه وما يضمه المتحف من مقتنيات، حيث تم إنشاء المتحف فى موقع متميز على ربوة تطل من الناحية الغربية على كل من خزان أسوان والسد العالى الأمر الذى يعطى لمسات جمالية ورونق حضارى لمنطقة المتحف تسهم فى تفعيل الخريطة السياحية، وما يترتب على ذلك من مردود اقتصادى واجتماعى وبيئى.

ويعتبر المتحف بمثابة مقر دائم من أجل خدمة المجتمع وتطويره وسيكون متاح لجميع أفراد المجتمع، لاستغلاله فى عمليات الحفظ والبحث والتواصل وعرض التراث الإنسانى، وكذا عرض المقتنيات العلمية والفنية ذات القيمة والأهمية التاريخية.

ويضم المتحف كل الوثائق والأفلام القديمة التى تروى قصة كفاح بناء السد العالى، وكذا مجموعة كبيرة من المقتنيات التى تصور رحلة جريان نهر النيل بداية من منابعه أسفل هضبة أثيوبيا وحتى نهايته عند المصب فى البحر المتوسط.

كما يضم أيضاً وثائق تاريخية نادرة وأفلاما تسجيلية تؤرخ لمراحل إنشاء خزان أسوان منذ عام 1898، وإنشاء السد العالى فى الخمسينيات والستينيات من القرن الماضى، بجانب الأدوات التى استخدمها المهندسون فى عملية بناء هذين الصرحين الكبيرين، بالإضافة إلى لوحة تذكارية من الرخام تضم أسماء الشهداء من مهندسين وفنيين وعمال الذين شاركوا فى ملحمة بنائهما، وكذا لوحات وصور توضح تطور أعمال الرى وأدواته منذ عصر محمد على وحتى الآن، علاوة على خرائط وتصميمات لكافة منشآت وزارة الرى بداية من القناطر الخيرية، وحتى المحطة العملاقة للرى بتوشكى ومروراً بالسد العالى.

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