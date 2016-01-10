أخبار عاجلة

بالفيديو.. لحظة ضبط المتهمين بـ«عبادة الشيطان» في فيلا الإسكندرية -
حسام غالي وحلمي نمنم يصلان عزاء الناقد السينمائي سمير فريد -
وزير الدفاع يلتقي رئيس لجنة المراقبة والإصلاح بالكونجرس -
مفاجأة كبرى بشأن ضحايا خان شيخون -
هذا ما قاله سلمان لترامب بعد قصف قاعدة الشعيرات -
بعد تأشيرة السودان.. 30 دولة للمصريين بدون ''فيزا'' -
الدفعة الرابعة من مسلحي حي الوعر السوري تغادر إلى ريف حلب الشرقي -
"تضامن الغربية" تفتح التحقيق في وقائع تعذيب بدار أيتام في المحلة" -
بالأسماء.. الفائزون في قرعة "حج الداخلية" بأسوان -
إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مرصد مجمع البحوث: 6 آلاف فتوى استقبلها الموقع الإلكترونى فى 6 أشهر

Google+ Print
مرصد مجمع البحوث: 6 آلاف فتوى استقبلها الموقع الإلكترونى فى 6 أشهر مرصد مجمع البحوث: 6 آلاف فتوى استقبلها الموقع الإلكترونى فى 6 أشهر
كشف المرصد الإلكترونى لمجمع البحوث الإسلامية عن استقبال لجنة الفتوى الرئيسية للمجمع، نحو ستة ألآف فتوى خلال 6 شهورعبر الموقع الإلكترونى فقط؛ حيث تمت الإجابة عليها بشكل منهجى وأوضح، يراعى حالة المستفتى.

وقال د.محيى الدين عفيفى الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن خدمة الفتاوى الإلكترونية التى قدمها المجمع عبر موقعه الإلكترونى الرسمى شهدت إقبالاً من جانب الجماهير في الداخل والخارج، بسبب طبيعة الإجابة الوافية على هذه الفتاوى من جانب، وسرعة الإجابة عليها من جانب آخر.

وأضاف الأمين العام أن المجمع يستفيد من الأسئلة الواردة إلى موقعه الإلكترونى فى رصد المشكلات المجتمعية التى تشغل اهتمامات الناس؛ ومنها على سبيل المثال الأسئلة التى استقبلها الموقع الإلكترونى وتتعلق بالأحوال الشخصية؛ حيث بلغت نحو 3 آلاف فتوى، أكثرها فى أمور الطلاق؛ مما يؤكد على وجود مشكلة حقيقية تهدد استقرار الأسرة فى المجتمع، وتحتاج إلى حلول جذرية على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365