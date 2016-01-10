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سمير غطاس: "النائب اللى عاوز زعامة ينزل الشارع يورينا نفسه"

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سمير غطاس: "النائب اللى عاوز زعامة ينزل الشارع يورينا نفسه" سمير غطاس: "النائب اللى عاوز زعامة ينزل الشارع يورينا نفسه"
قال سمير غطاس، عضو مجلس النواب، إن النائب الذى يريد أن يترشح على أحد المناصب داخل البرلمان لابد أن يكون خاض الانتخابات منفردا وليس ضمن قائمة "اللى عاوز زعامة يورينا نفسه فى الشارع، مش يدخل فى قائمة علشان هو عارف نفسه ملوش شعبية، المهم فى النائب أن يكون عنده حضور فى الشارع والكل بيحبه".

واشارغطاس فى تصريح ل" اليوم السابع" الى انه سيتقدم بطلب الى رئيس البرلمان للتنازل عن الحصانة قائلا: "الحصانة باب للفساد وعلى النائب يجب أن يكون خادما للشعب ولا يتمتع بحصانة ولابد أن يخضع الجميع للقانون والدستور والجميع متساوون".

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