موناكو لن يقطع إعارة فالكاو مع تشيلسي

بصوت حزين، وجه المعلق التونسي الشهير عصام الشوالي خالص تعازيه لنجم الزمالك حازم إمام بعد وفاة والده، أسطورة الزمالك والمنتخب المصري السابق حمادة إمام.

الشوالي له من الذكريات الكثير مع الثعلب الكبير تحدث لـFilGoal.com والحزن يغلب على صوته قائلا:"ليس لدي ما أقوله سوى أننا فقدنا أحد أطيب وأنقى الرجال برحيل الكابتن حمادة، مُعلمي الذي تعلمت منه الكثير في مجال التعليق".

وودعت الكرة المصرية يوم السبت واحدا من أساطير نادي الزمالك. حمادة إمام عن عمر 72 عاما. (طالع التفاصيل)

الشوالي كانت له تجربة فريدة من نوعها في القنوات العربية حيث تواجد رفقة حمادة إمام للتعليق في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2006.

وأضاف "جلوسي بجانبه كان شرف لي، ذكريات لن أنساها طيلة حياتي، الكابتن حمادة رحمة الله عليه كان يحبني للغاية وكان دائما ما يقابلني بابتسامته المعتادة".

واختتم الشوالي حديثه قائلا:"خفة دم وذكريات الكابتن حمادة معي لن أنساها أبداً، خالص التعازي لصديقي وزميلي حازم إمام ولكل العائلة وللشعب المصري والعربي بشكل عام في وفاة أيقونة ورمز الزمالك".

طالع ردود أفعال نجوم الكرة المصرية على رحيل الثعلب الكبير.

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أشرف قاسم

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