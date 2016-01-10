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بالفيديو - سقوط درامي لإنتر ميلان أمام ساسولو

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بالفيديو - سقوط درامي لإنتر ميلان أمام ساسولو بالفيديو - سقوط درامي لإنتر ميلان أمام ساسولو

(إفي): خسر إنتر ميلان اليوم الأحد أمام ضيفه ساسولو بهدف دون رد في إطار الجولة الـ19 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، ليواجه خطر فقدان صدارة البطولة.

وكادت المباراة ان تنتهي بالتعادل السلبي قبل أن يحتسب الحكم في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع ركلة جزاء لصالح ساسولو، تمكن دومينيكو بيراردي من تسجيلها لينتهي اللقاء بفوز الضيوف.

وبخسارته للمرة الرابعة هذا الموسم، تجمد رصيد إنتر ميلان عند 39 نقطة مواصلا احتلال الصدارة التي قد يفقدها حال فاز نابولي، الوصيف حاليا بـ38 نقطة، اليوم على مضيفه فروسينوني في إطار نفس الجولة.

أما ساسولو فرفع رصيده إلى 31 نقطة في المركز السادس.

شاهد ملخص المباراة

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فيديو اليوم السابع

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