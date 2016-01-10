تقرير في الجول - ساسولو قاهر الكبار في الدور الأول من الدوري الإيطالي

استطاع ساسولو تحقيق الفوز على إنتر ميلان بهدف نظيف في ملعب سان سيرو في اللقاء الذي جمع بينهم ضمن لقاءات الجولة الـ19 من الكالتشيو لينضم النيراتزوري إلى قائمة ضحايا النيروفيردي هذا الموسم.

ولم يتعرض ساسولو في الدور الأول لأي خسارة في مواجهاته مع أصحاب المراكز الأعلى منه وهو يحتل المركز السادس في الوقت الحالي.

ونجح ساسولو في تحقيق الفوز على المتصدر إنتر ميلان في سان سيرو بهدف نظيف وهي نفس النتيجة التي أسقط بها الفريق حامل اللقب يوفنتوس على ملعب إيميليا في الجولة العاشرة قبل إنطلاقة البيانكونيري المميزة بعد تلك الهزيمة.

وعلى نفس الملعب نجح رجال المدرب دي فرانشيسكو في إسقاط نابولي بهدفين لهدف بينما خرج ساسولو متعادلا بهدف لكل فريق أمام فيورنتينا وبهدفين لهدفين أمام روما.

ليكون رصيد ساسولو في مواجهاته مع الكبار هذا الموسم ثلاث إنتصارات وتعادلين محققا 11 نقطة من 15 متاحة له أمام الكبار.