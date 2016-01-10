الإمارات الأولى عالمياً في عدد المنشآت الطبية المعتمدة دولياً

احتلت الإمارات المرتبة الأولى عالميا في عدد المرافق والمنشآت الطبية الحاصلة على الإعتماد الدولي بعدد تجاوز " 100 " مرفق صحي.

وحققت وزارة الصحة نتائج متقدمة في تطبيق معايير شهادة اللجنة الدولية المشتركة لإعتماد المنشآت الصحية " جي سي آى " في الريادة والحلول المبتكرة حيث تبنت مرافقها تطبيق أفضل الممارسات العالمية في خدمات طبية تتميز بجودة الخدمة السريرية وسلامة المرضى وأطقم العمل والمرافق الصحية تطبيقا لأفضل المعايير والبروتوكولات المعتمدة عالميا ونتائج الرعاية الإكلينيكية.

ونجحت الدولة في إعادة صياغة خارطة التنافسية العالمية من خلال حصولها على مراكز الصدارة في العديد من التقارير والمؤشرات العالمية .

وتقود وزارة الصحة قاطرة الإنجازات لتضع الدولة على الخارطة العالمية على مستوى الرعاية الصحية بمعايير اعتماد دولية تطبيقا للرؤية الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" و صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".

وحققت الوزارة نتائج متقدمة في تطبيق معايير شهادة اللجنة الدولية المشتركة لإعتماد المنشآت الصحية " جي سي آى " في الريادة والحلول المبتكرة حيث تبنت مرافقها تطبيق أفضل الممارسات العالمية في خدمات طبية تتميز بجودة الخدمة السريرية وسلامة المرضى وأطقم العمل والمرافق الصحية تطبيقا لأفضل المعايير والبروتوكولات المعتمدة عالميا ونتائج الرعاية الإكلينيكية.

وقال معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة .. إن دولة الإمارات سطرت خلال السنوات الماضية فصلا جديدا من فصول التفوق والريادة في سباقها نحو التميز بصعودها إلى مراكز متقدمة على سلم التنافسية العالمية في جميع المؤشرات والتقارير الرئيسية الصادرة عن العديد من المؤسسات الدولية وذلك وفقا لرؤية الإمارات 2021 التي تؤسس لإقتصاد معرفي وتنافسي منيع تقوده كفاءات إماراتية ماهرة وتعززه أفضل الخبرات بما يكفل الازدهار بعيد المدى للإماراتيين.

وأكد أن القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حرصت ضمن تطلعات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 على تطوير نظام صحي يستند إلى أعلى المعايير العالمية من ناحية تقديم الخدمات وكفاية الكادر الطبي وتطوير جاهزية النظام الصحي لتكون الإمارات من أفضل الدول في جودة الرعاية الصحية وتحقيق الإستدامة في الخدمات الصحية وتحقيق الأمن الصحي.

وأضاف " أن هذا الإنجاز وسام فخر لنا واعتراف دولي بمستوى خدماتنا الصحية المتكاملة وعالية الجودة .. وهو إنجاز يضع الوزارة أمام مسؤولية مواصلـة الإلتزام بالمعايير العالمية في تطبيق البرامـج الطبيـة المتخصصة ".

وقال إن الحصول على شهادة الإعتماد الدولي من اللجنة المشتركة الدولية "جي سي آى " يأتي تكريسا لخطة الوزارة الإستراتيجية المتطلعة إلى حصول المستشفيات والمراكز الصحية كافة على شهادة جودة الإعتماد الدولي بحلول 2021 .

وأوضح العويس أن هذا الإستحقاق يندرج في إطار تحسين كفاءة المنشآت الصحية للوزارة من خلال مضاعفة النتائج وتقصيد التكاليف إضافة إلى ترسيخ وتعزيز المنافسة الإيجابية بين المؤسسات الصحية لتجويد الخدمات الطبية وتوطين ثقافة التميز في أروقة مؤسسات الوزارة لتحقيق صحة مستدامة لمجتمع ينعم برعاية شاملة وحياة صحية .