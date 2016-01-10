بولندا تستدعي سفير المانيا بسبب تصريحات «معادية» لبلاده

استدعى وزير خارجية بولندا فيتود فاشتشوفسكي سفير ألمانيا يوم الأحد بسبب ما وصفته حكومته بانها “تصريحات معادية لبولندا أدلى بها ساسة ألمان”.

وبحسب رويترز قال أرتور دموخوفسكي المتحدث باسم وزير الخارجية لقناة ان.24 التلفزيونية الاخبارية “لا يتعلق الأمر بتعليق واحد محدد هناك عدد غير قليل من هذه التصريحات.” وأضاف أن البيان بمثابة “دعوة مهذبة” لاجتماع من المقرر أن يعقد قبل مساء الاثنين.

وكان وزير العدل البولندي قد انتقد تصريحات جونتر أوتينجر مفوض للاتحاد الأوروبي للشؤون الاجتماعية وهو الماني الجنسية بشأن قواعد جديدة للاعلام في بولندا ووصفها بانها “سخيفة” في خطاب يمثل أدنى مستوى في العلاقات بين الحكومة البولندية الجديدة والاتحاد والمانيا.

وكانت العلاقات بين بولندا والاتحاد الأوروبي تدهورت منذ أن فاز حزب القانون والعدالة بالانتخابات التي جرت في أكتوبر تشرين الأول ببرنامج يشكك في جدوى عضوية الاتحاد.

وكان أوتينجر قد طالب بوضع بولندا أكبر عضو في الاتحاد من دول شرق أوروبا تحت المراقبة بسبب خططها لاخضاع محطات التلفزيون والاذاعة العامة لاشراف الدولة وتغيير تشكيل المحكمة الدستورية.