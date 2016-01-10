سعد المجرد يؤدي مناسك العمرة

توجه الفنان المغربي سعد المجرد إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمر، برفقة صديقه طبيب الأسنان مجد ناحي.

الدكتور مجد ناجي نشر عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" صورتين تجمعه بالمجرد وهما يرتديان ملابس الإحرام.

جمهور المجرد ، دعا له بالتوفيف وأن يتقبل عمرته وان يعود سالماً الى الوطن.

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