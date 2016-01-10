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سعد المجرد يؤدي مناسك العمرة

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الأحد 10-01-2016 14:05

توجه الفنان المغربي سعد المجرد إلى المملكة العربية لأداء مناسك العمر، برفقة صديقه طبيب الأسنان مجد ناحي.

الدكتور مجد ناجي نشر عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" صورتين تجمعه بالمجرد وهما يرتديان ملابس الإحرام.

جمهور المجرد ، دعا له بالتوفيف وأن يتقبل عمرته وان يعود سالماً الى الوطن.

 

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