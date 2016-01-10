أزمة نادي الشرق إلى حل بيدي حاتم علي

يبدو أن الأزمة الكبيرة التي يعيشها مسلسل "نادي الشرق" وشركة "كلاكيت" المنتجة للمسلسل بعد الخلافات مع الكاتب رافي وهبي واعتذار كل من الكاتبين إياد أبو الشامات و سامر رضوان عن إكمال المهمة يبدو أن المخرج حاتم علي قد وجد الوصفة السحرية لإقلاع المسلسل ليكون جاهزاً للعرض في شهر رمضان المبارك المقبل.

فقد علم " سيدتي نت " بشكل خاص وحصري أن المخرج حاتم علي يعمل على كتابة الجزء الثاني من العمل بنفسه بالشراكة مع كاتب آخر غير الأسماء المذكورة سابقاً وأن شركة كلاكيت ترفض الإفصاح عن أية تفاصيل بخصوص المسلسل والكاتب الجديد .

وقالت المصادر : "كتابة النص تسير بوتيرة جيدة جداً ومن المتوقع أن تسير عمليات التصوير كما هو مخطط لها وأن تدور الكاميرا خلال الفترة القريبة المقبلة ليكون العمل جاهزاً للعرض في شهر رمضان المبارك المقبل".

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