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جانا عمرو دياب بملابس مثيرة في أحدث إطلالتها

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الأحد 10-01-2016 14:51

في أحدث إطلاله لها نشرت جانا إبنة المطرب صورة لها إرتدت خلالها ملابس مثيرة ولم تكشف عن مكان تواجدها ولكن يبدو إنها خارج .

وانهالت التعليقات على الصورة التى نشرتها جانا عبر موقع الصور والفيديوهات انستجرام بعد غياب حيث أثنوا على إطلالتها.

ولم تكن هذه هى المرة الأولى التى تظهر فيها جانا بملابس مثيرة حيث إعتادت إثارة الجدل بصورها التى ترتدى فيها ملابس عارية حيث سبق ونشرت بعض الصور لها منذ فترة وهى في اليونان وأحدثت الصور ردود أفعال عديدة نظرا لسخونتها.

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